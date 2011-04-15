Инвесторы снизили готовность рисковать

В среду наблюдалась коррекция вниз в направлении уровня 1200 пунктов по индексу РТС. Инвесторы на глобальных рынках по-прежнему обеспокоены инверсией кривой процентных ставок на рынке госдолга США, рост цен долгосрочных казначейских облигаций, сопровождаемый сравнительно высокой волатильностью на рынке акций, отражает сокращение склонности к принятию риска, что подразумевает сокращение спроса на активы развивающихся рынков. В российском секторе высоколиквидных бумаг слабее рынка выглядел Норникель (GMKN, -3.0%) из-за сообщений об обсуждении ключевыми акционерами компании возможности снижения дивидендных выплат. Акции МТС (MTSS) подешевели на 2.2%, Сбербанка (SBER) – на 1.8%, Магнита (MGNT) и Новатэка (NVTK) – на 1.6%, ММК (MAGN) – на 1.3%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ОВК (UWGN) подешевели на 4.5%, РуссНефти (RNFT) – на 4.4%, группы ГАЗ (GAZA) – на 3.5%, Рязаньэнергосбыта (RZSB) – на 3.2%, Мосэнерго (MSNG) – на 3.0%.

Фондовые индексы США понизились на 0.1% - 0.6%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые закрылись разнонаправлено, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз с выходом к уровню 1200 пунктов по индексу РТС. Внешний фон характеризуется снижением готовности инвесторов к принятию риска, которое объясняется отчасти пессимистичными оценками в отношении состояния мировой экономики, отчасти – усилением неопределенности в Великобритании (британский парламент вчера не одобрил ни один из вариантов выхода из состава ЕС). На валютном рынке, с позиций технического анализа, в начале торгов возможна приостановка повышения по паре доллар-рубль после выхода к уровню 65.0.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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