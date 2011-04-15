Аппетит к риску на глобальных рынках пока остается сравнительно слабым

В ходе вчерашних торгов большая часть мировых фондовых индексов продемонстрировали отрицательную динамику, а индекс S&P 500 вновь вернулся к отметке в 2800 пунктов.

Одной из ключевых тем на глобальных рынках является ситуация на долговом сегменте. Кривая доходностей американских treasuries в последние недели сползает вниз, и вчера доходности десятилетних бумаг опустились до 2,35% (минимумы с декабря 2017 г.). С начала года доходности десятилетних бумаг опустились уже на 33 пункта. Подобная картина наблюдается не только на американском долговом рынке, но и на европейских – так, вчера впервые с 2016 г. размещение десятилетних гособлигаций Германии произошло под отрицательную доходность (-0,05%). Заметное снижение ставок на долговых рынках является отражением опасений относительно резкого замедления экономики в ближайшие кварталы, что на данный момент создает не самый благоприятный фон для фондовых рынков. Безусловно, излишне драматизировать ситуацию не стоит - последние несколько кредитных циклов были отмечены продолжением роста фондовых рынков после достижения состояния инверсии как минимум в следующие 6-9 месяцев, однако в моменте с точки зрения сантимента на рисковые активы оказывается локальное давление.

Из событий сегодняшнего дня на глобальных рынках выделяется старт нового раунда торговых переговоров США-Китай и публикация третьей оценки ВВП США за четвертый квартал (консенсус-прогноз ожидает понижения оценки с 2,6% до 2,4%, но, по всей видимости, большого интереса обновленная оценка за 4 кв. не должна представлять в отличии, например, от данных за 1 кв., на который пришлась большая доля шатдауна).

Российский рынок акций завершил торги среды снижением на 1% - индекс Мосбиржи опустился ниже 2490 пунктов. На сегодняшний день в базовом сценарии ориентируемся на движение индекса в диапазоне 2470-2500 пунктов. Без улучшения внешнего фона рассчитывать на направленный рост российского рынка проблематично, при этом среднесрочно продолжаем смотреть на российские акции умеренно-позитивно, ожидая движения в сторону исторических максимумов к дивидендному сезону.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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