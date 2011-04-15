Рынок акций продолжит «пилиться», а рубль может отскочить

Внешний фон вчера разрушил намерения российских «быков» отправиться покорять исторические максимумы. Американские рынки закрылись в минусе, хотя и чуть выше, чем были в момент окончания торгов российским акциями. Сильно упали и развивающиеся площадки вместе с местными валютами, что говорит об уходе крупных инвесторов из рисковых активов.

Одними из поводов для этого стала статистика из Поднебесной, засвидетельствовавшая сильное снижение прибыли китайкой промышленности, что наводит на нехорошие мысли о возможном спаде мирового производства.

Фьючерсы на американские индексы и сегодня с утра торгуются в легком минусе; 0,2% теряет нефть после данных Минэнерго США о росте запасов нефти в стране на 2,8 млн баррелей.

Вчера Индекс Мосбиржи потерял процент и ушел под отметку 2500 пунктов. Далее следует несильная поддержка в районе 2480, а потом нижняя граница боковика 2450 пунктов. Впрочем, выход из бокового канала вниз пока видится маловероятным.

Сегодня ждем открытия рынка в районе нуля, может быть с легким снижением. Дальнейшая динамика котировок акций будет зависеть исключительно от внешнего фона. Таким образом, «пила» продолжится. Радует лишь то, что район 2500 пунктов стал проторгованным, и теперь не является столь уж сильным препятствием для роста.

Внимательно смотрим за Сбербанком. Если он уйдет ниже 210 руб, падение всего рынка может усугубиться.

В таких условиях среднесрочным инвесторам стоит сохранять позиции до пробития Индексом Мосбиржи отметки 2450 пунктов, а спекулянтам - вставать по тренду и фиксировать даже небольшую прибыль.

Рубль вчера упал к доллару на 0,7% опять-таки на фоне негативной динамики развивающихся рынков. Но впереди у российской валюты диапазон 65-65,5, которую пара доллар-рубль штурмовала вниз 7 раз с осени прошлого года. Теперь этот район выступит таким же мощным сопротивлением обесцениванию рубля.

Впрочем, после сильного снижения, рублю нужна передышка и как минимум небольшой отскок. Возможно, это мы и увидим сегодня. По крайней мере, сегодня с утра на малоликвидном пока рынке Форекс рубль растет к доллару более чем на 10 копеек. Поддержат российскую валюту и очередные попытки доллара снизиться к основным мировым валютам: Индекс доллара сегодня с утра снижается на 0,1%.





Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер







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