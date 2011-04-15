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28.03.2019

Рост коммерческих запасов в США подкосил цену нефти и рубль

В среду, 27 марта, доллар и евро еще раз продемонстрировали рублю свою силу. К закрытию торгов в среду курс доллара расчётами «на завтра» поднялся на 43 коп. (+0,67%), до 64,83 руб., а курс евро вырос на 33 коп. (+0,46%), до 72,92 руб.
Негативное влияние на рубль могла оказать падающая цена нефти. Так, в среду на лондонской товарной бирже ICE цена нефти Brent снизилась на 0,5%, до $67,13 за баррель на данных о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в США. Товарные запасы нефти за неделю увеличились на 2,8 млн баррелей, хотя рынок ожидал их увеличения всего на 309 тыс. баррелей.
Исследование австрийского аналитического агентства JBC Energy о том, что сокращение числа буровых установок в США компенсируется вводом в эксплуатацию новых скважин, и в ближайшее время нет повода говорить о падении добычи сланцевой нефти, создало рынку дополнительный негативный фон. С утра баррель смеси Brent дешевеет на 0,3%.
Тем временем в Великобритании в среду состоялось голосование по вопросу Брекзита и дальнейших отношений с ЕС. В ходе голосования парламент отверг несколько вариантов выхода страны из Евросоюза и в итоге вернулся к варианту, изначально предложенному правительством Терезы Мэй, хотя ранее оппозиция выступала против этого плана. Это событие не стало позитивом для евро, его укрепление к рублю в среду было, скорее, вызвано падением цены на нефть.
При открытии торгов рубль может уйти в небольшой минус. Мы сохраняем прежние прогнозы по паре доллар/рубль в районе 64-65 руб., и по паре евро/рубль — 72-73 руб.



Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари





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