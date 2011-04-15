Краткосрочная динамика курса рубля определяется риск-аппетитом на глобальных рынках

Последние несколько торговых сессий проходят для рубля и большинства других валют EM в коррекционном сценарии. В ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль поднималась до 65,20-65,30 руб/долл., что происходило параллельно со снижением большинства валют EM и коррекцией нефтяных котировок. Однако ближе к концу торговой сессии на фоне общего локального улучшения риск-аппетита на глобальных рынках рубль компенсировал часть потерь, и пара доллар/рубль вернулась ниже отметки в 65 руб/долл. Объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже в последние два торговых дня составляли 3,5-3,6 млрд долл., что сравнительно много для последних месяцев.

Вчера российские компании выплачивали налог на прибыль, соответственно, мартовский налоговый период завершился, и влияние внешних факторов на рубль в ближайшее время может стать еще более значительным. Какой-либо выраженной внутренней истории в динамике рубля на текущий момент не наблюдается. Отметим также, что на этих выходных состоится первый тур президентских выборов в Украине, что теоретически может способствовать сокращению части спекулятивных позиций в российских активах в конце недели, но не думаем, что данная тенденция будет определяющей.

В базовом сценарии в ближайшие дни ожидаем консолидацию пары доллар/рубль преимущественно под отметкой в 65 руб/долл. Курс рубля снова локально недооценен, но краткосрочная динамика в первую очередь определяется риск-аппетитом на глобальных рынках.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"





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