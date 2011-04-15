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29.03.2019

Под вечер может обостриться желание продажи акций

Вчерашний день на российском рынке акций прошел безыдейно. После негативного открытия, начались слабые попытки роста вслед за американскими фьючерсами. Но вырасти сильно не удалось: прибавка за день составила всего лишь 0,2%.
Во многом рынок тянул вниз «Норильский Никель», рухнувший более чем на 3% из-за противоречий между крупнейшими акционерами компании – Потаниным и Дерипаской, по поводу дальнейших дивидендных выплат ГМК. Именно за высокие и стабильные дивиденды инвесторы любят, вернее, любили акции «Норникеля». Кроме того, вчера на 7% рухнули цены на палладий, одним из крупнейших мировых производителей которого является ГМК.
Поэтому сильно перегретые акции компании продолжают падать. Похоже, что средне- и долгосрочным срочным инвесторам нужно задуматься о выходе из этих бумаг.
Из позитивных для «быков» факторов можно выделить прежде всего рост Сбербанка на 0,45% - акции остались в районе сопротивления 216 руб, пробитие которого откроет дорогу на 226 руб.
Выросла и на 0,36% фондовая Америка. Трейдеры ждут, но, похоже, не очень уверенно, некоторого позитива с переговорного процесса США-Китай. Однако успех уже во многом заложен в цены.
Впрочем, сегодня с утра американские фьючерсы подрастают, что дает основания рассчитывать на покрытие рынка ростом в районе 0,3%.
Сейчас отметка 2500 пунктов по Индексу Мосбиржи, а это верхняя граница более чем месячного боковика, уже не является значимым сопротивлением и рынок будет проходить ее легко в случае появления позитивных новостей. Более сильное сопротивление сдвинулось в район отметки 2510 пунктов.
Пока все говорит о том, что сегодня мы продолжим следовать за западными индикаторами. Под вечер возникнут желания сократить позиции в акциях из-за возросших санкционных рисков, среди которых слова Трампа, что «Россия должна убраться из Венесуэлы». Похоже, после Сирии разгорается еще одна конфликтная точка в и так плохих отношениях между США и Россией.
Рубль почти уперся в отметку 65. Ранее диапазон 65-65,5 был очень сильным сопротивлением укреплению рубля, а теперь стал таким де мощным сопротивлением его ослаблению. Предыдущее падение рубля во многом вызвано окончанием налогового периода – очень часть после завершения бюджетных платежей рубль падает пару-тройку дней. Пока мы не видим факторов для значимого роста пары доллар-рубль.



Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер

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