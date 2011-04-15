Спрос на ОФЗ снизился, а вслед за ним и курс рубля

Рынок акций РФ закончил торги в четверг на положительной территории на фоне надежд, что сокращение добычи сырой нефти ОПЕК+ может быть продлено до сентября этого года. Поддержку акциям экспортеров также оказало снижение курса рубля.

В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний транспортного (+1,14%), потребительского (+0,91%) и нефтегазового (+0,41%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,20% и закрылся на отметке 2492.40 пункта. Индекс РТС прибавил всего лишь 0,01% и остановился на уровне 1207.31 пункта на фоне продолжения падения курса рубля к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали, несмотря на надежду, что ОПЕК+ может продолжить снижать добычу нефти до сентября этого года. Давление на котировки оказывает высокий риск сваливания мировой экономики в новую рецессию. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России упали на 0,95%, до 66,60 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,91%, до 58,87 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии упал против евро и доллара на волне ослабления спроса на рисковые активы, а также ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,40%, до 65,09 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» поднялась на 0,18%, до 73,63 рубля за один евро.

Ожидаем продолжения снижения локального курса рубля. Вероятнее всего, оно будет ограниченным, если вновь не станет актуальной тема американских санкций в отношении России.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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