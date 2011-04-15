Снижение цен на нефть не способствовало росту курса рубля

В четверг, 28 марта, рубль продолжил ослабляться по отношению к доллару, но копеечно вырос по отношению к евро. К вечеру четверга курс доллара расчётами «завтра» прибавил 11 коп. (+0,16%), подорожав до 64,94 руб., а курс евро упал на 1 коп. (-0,01%), до 72,89 руб.

Влияние налогового периода на рубль в последние дни месяца постепенно исчерпалось, а снижение цен на нефть росту курса рубля не способствовало. На лондонской ICE нефть сорта Brent в четверг подешевела, хотя немного, всего на 0,06%, до $67,09 за баррель. На нефтяной рынок влияла противоречивая информация. С одной стороны, сообщения Reuters о том, что соглашение «ОПЕК+» на встрече министров стран-участниц, которая состоится в мае, может быть продлено еще как минимум на несколько месяцев, что позитивно для роста цен на нефть.

С другой стороны, непредсказуемый Дональд Трамп опять разразился эмоциональным твитом на тему «хрупких мировых рынков» и просьбы к ОПЕК снизить цены на нефть, которые, по его мнению, «становятся слишком высокими». Однако, похоже, что президент США уже цитирует самого себя, и эта цитата уже не оказала такого сильного влияния на нефтяные цены, как прошлые твиты Трампа. С утра баррель нефти сорта Brent подорожал на 0,4%.

Глава федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс, выступая на конференции в четверг, прокомментировал динамику кривой доходности американских облигаций, которая несколько дней назад сменила форму, чем напугала рынки. По мнению Уильямса, «рынок не всегда прав», и вероятность увидеть рецессию в мировой экономике в 2019 году «не выше, чем в любом другом 12-месячном периоде».

Мы ожидаем на открытии торгов увидеть укрепление рубля. По паре доллар/рубль наши ожидания находятся на уровне в 64,2-65,5 руб., по паре евро/рубль наш прогноз — 72,7-73,5 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари»







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