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29.03.2019

Brent растет вопреки угрозам Трампа

Американский президент вчера вечером, 28 марта вновь нанес Twitter - удар по нефтяным котировкам. Дональд Трамп посетовав на хрупкость американского фондового рынка, посоветовал ОПЕК увеличить поставки нефти и снизить цены. Котировки Brent отреагировали на угрозы американского лидера краткосрочным снижением, в пределах процента, после чего резко развернулись и ночью торговались уже на положительной территории в районе отметки $67,50 за баррель.
Стоит отметить, что своей неожиданной устойчивостью к Twitter-атакам американского президента, нефть отчасти обязана контрдействиям ОПЕК+. Агентство Reuters сразу после твита Трампа, опубликовало сообщение о том, что Россия собирается поддержать Саудовскую Аравию и продлить соглашение об ограничении добычи нефти до сентября 2019 года. В условиях ожесточенного информационного противостояния, которое пока складывается в пользу ОПЕК+, ценам на нефть остается медленно подрастать и ожидать новых сообщений СМИ.
Сегодня, 29 марта нас ждет сразу несколько важных для нефти тем, это и еженедельная отчетность по буровым установкам в США, это и информация по очередному раунду американо-китайских переговоров, которые сегодня должны завершиться, и наконец история с Brexit также должна получить сегодня развитие. Так что цена Brent втечение дня, вероятно, будет зажата в диапазоне $67-68, а ближе к вечеру все-таки может попробовать пробиться через $68 за баррель.



Антон Быков, главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий)





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