Во вторник, 14 мая, российский рынок акций консолидируется с незначительными изменениями. Рублевый фондовый индикатор МосБиржи в ходе торгов прибавил около 0.5% и балансирует в области 2520 п. Долларовый бенчмарк РТС собирается финишировать вблизи 1215 п. с приростом 0.4%. Закрытие ожидается на уровне 2510-2530 пп. по индексу МосБиржи, в области 1210-1220 пп. по индексу РТС. Драйверов для роста практически не наблюдается, но и снижаться рынок, похоже, не собирается.



В числе лидеров снижения сегодня акции компании «Русал», просевшие на 4% после выхода слабой отчетности за I квартал 2019 года. Акции «Полюс Золото», напротив, подросли на 0.5% на фоне улучшения финансовых результатов компании по МСФО за первые три месяца 2019 года. По сравнению с I кварталом 2018 года «Полюс Золото» нарастила выручку на 22%, рентабельность по EBITDA по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась с 63% до 65%.



Внешний фон остается слабо негативным. Вчера американские фондовые индексы обвалились на 2-3% в среднем в связи с планами Китая повысить импортные пошлины на американские товары в ответ на поднятие тарифов на китайские товары США. Тем не менее участники рынков рассчитывают на возобновление диалога и положительный исход встречи глав лидеров США и КНР на саммите G20 в конце июня, поэтому падение на рынках приостановилось. Тем не менее спрос на риск в целом оставляет желать лучшего.



Курс доллара США продолжает консолидацию в коридоре 65-66 руб./$. Поддержку рублю оказывают цены на нефть Brent, которые демонстрируют устойчивые колебания в интервале $70-75 за баррель. Полагаю, что среднесрочный диапазон 63-66 за 1$ на ближайшее время для рубля сохранит свою актуальность. Ориентир для евро по-прежнему 72-74 руб./€.







Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»







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