Рубль окрылен обещаниями

Российская валюта наращивает позиции. За вторник USDRUB снизилась на 46 коп., в среду утром продолжает опускаться еще на 11 коп., до 64.86. EURRUB потеряла накануне 70 коп. и сегодня добавляет еще 10 коп. к снижению.



В начале недели рост рубля поддерживался, в основном, надеждами на улучшение международных взаимоотношений. В первую очередь, благодаря отзывам Лаврова после встречи с госсекретарем США.



Кроме того, импульс роста на глобальных рынках происходил за счет возвращения надежд на торговую сделку США и Китая в ближайшие месяцы. Все же стоит быть осторожным с преждевременными выводами, поскольку «дружелюбная риторика» в последнее время часто противоречит фактическим действиям. США заявляют о «желании дружить», при этом, продолжая готовить новые санкции и препятствуя строительству «Северного потока-2». Китай и США отмечают «готовность» и близость торговой сделки, но пока только повышают тарифы.



Стоит отметить развитие наступления рубля после касания локальных минимумов у 65.50 за доллар и 73.50 за евро. Ближайшие цели нисходящего импульса по USDRUB и EURRUB видятся у отметок 64.50 и 72.50. Однако не исключено и более глубокое погружение, в область многомесячных минимумов данных валютных пар, у 71.50 и 63.70.



Среди факторов риска – вероятное окончание отскока на фондовых рынках США, которое было сформировано обещаниями, но не делами. Это способно вернуть рубль к снижению: в перспективе нескольких недель именно этот сценарий выглядит наиболее вероятным.





FxPro





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