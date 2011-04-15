Долговой и валютный рынок: Вчера активность покупателей вновь преобладала в сегменте валют и локальных облигаций развивающихся стран. Помогло, в том числе, некоторое снижение опасений относительно «воинственности» США на пути торговых прений с остальными регионами мира – а именно, сообщения о готовности Д.Трампа отложить тарифы на автомобили из ЕС и Японии. Российский рубль на короткое время опускался ниже уровня USD/RUB 64.5 (64.65 на закрытие сессии, -0.4%), а кривая ОФЗ сдвинулась еще на 1-7 бп вниз по доходности (наиболее выраженно, на участке 5-7 лет).



На этом фоне, Министерство финансов провело очередные успешные первичные аукционы, разместив новый долг на 134.7 млрд руб. через 3 серии облигаций. Подробный анализ аукционов можно найти в специальном аналитическом продукте (на английском языке).



Как будто позитивных новостей было недостаточно, вечером поступила публикация проекта изменений в закон о федеральном бюджете на 2019-2021 гг, где, пусть и ожидаемо, величина чистых внутренних заимствований на текущий год пересмотрена вниз с 1.71 трлн руб. до 1.57 трлн руб. Новая величина соответствует валовому размещению долга в объеме 2.29 трлн руб., из которых чуть больше половины - 1.15 трлн руб. – уже размещены с начала 2019 года. Для выполнения нового плана по заимствованиям достаточно размещать облигаций на 36.6 млрд руб. в неделю, что является резким замедлением с темпа последних недель.



Что касается вчерашних слушаний в Конгрессе США по вопросу санкций против России, новостной поток вокруг них оказался недостаточно сильным, чтобы значимым образом повлиять на характер торгов (в частности, на валютном рынке).



Мы полагаем, что даже несмотря на санкционный шум ралли в российских облигациях продолжится в ближайшем будущем. Учитывая успех последних недель на первичном рынке, Минфин будет размещать новый долг лишь в том объеме, что не будет оказывать давление на вторичную кривую доходности. При этом все большее число участников рынка испытывают комфорт по поводу идеи, что Банк России перейдет к смягчению ДКП по мере дальнейшего замедления инфляции от мартовских пиков.





ПАО «Росбанк»







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