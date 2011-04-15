Рубль толкает доллар к отметке 64 руб.

Рубль продолжил укрепляться в среду, прибавив 0,3% в парах с долларом и евро. Пара доллар/рубль продолжила движение на юг под отметкой 65 руб., отметив майский минимум на отметке 64,43 руб. и закрывшись немногим выше. Евро/рубль добралась до 72,7 руб., приближаясь к отметке 72 руб.



Российская валюта пользуется спросом на фоне общего спада напряженности на рынках. Д.Трамп не только смягчил риторику в отношении Пекина, но и заговорил о возможной отсрочке введения пошлин на импорт автомобилей из Евросоюза. Это поспособствовало дальнейшему улучшению настроений инвесторов, которые, впрочем, продолжают соблюдать осторожность.



Также рубль поддержал удачный аукцион Минфина. В среду ведомство разместило ОФЗ на сумму, немного меньшую рекорда, установленного в апреле. Тем временем цены на нефть ускорили подъем и сохраняют боевой настрой на утренних торгах в четверг. Brent тестирует отметку 72, несмотря на то, что вчерашние данные Минэнерго США отразили рост запасов сырой нефти на 5,4 млн баррелей.



Добавим сюда начавшийся в РФ налоговый период, и поддержка в сторону рубля действительно выглядит неплохой. Однако поскольку доллар на форексе чувствует себя неплохо, а рост нефти может прерваться в любой момент и выглядит неустойчивым, существенного прироста рубля от текущих уровней вряд ли стоит ожидать, тем более что интерес к риску уже снова угасает.





Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями













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