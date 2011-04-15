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17.05.2019

Коррекции в бумагах ГМК усиливается

Преобладала восходящая динамика. Индекс Мосбиржи вернулся на максимум с конца апреля. Наверх рынок вытянули акции Газпрома (+3,62%) , бумаги которого впервые за 7 лет поднялись выше отметки 200 руб., и достигли максимального уровня с 2011 года, и Лукойла (+4,04%), рост которого обусловлен корпоративными событиями. А лидерами роста стали акции Qiwi Plc (+7,34%) на отчетности за 1-й квартал. Аутсайдерами стали акции Татнефти (-2,51%). Пара USD/RUB торговалась вблизи 64,50.
Акции Лукойла отскочили на новости о сокращении капитала. Компания выкупит 35 млн акций по цене 5450 руб. В среднесрочной перспективе это повысит стоимость акций на 3-5%. Важным драйвером также будет отчетность за 1-й квартал, которая будет представлена 31 мая.
Qiwi Plc отчиталась за 1-й квартал. Выручка в годовом выражении увеличилась на 30%, до 5,4 млрд руб., что выше консенсус-прогноза. Рост показателя EBITDA составил 59%, а прибыли 63%. 1-й квартал стал лучшим для компании за последнее время. Вероятнее всего, Qiwi сохранит высокие темпы роста в течение года, компания прогнозирует рост доходов в пределах 15% на 2019 год и опережающий рост прибыли. Рекомендация «покупать».
Ожидаю разнонаправленную динамику. Рынок будет следовать в тренде внешних площадок. Лидерами роста могут стать акции Газпрома и Лукойла, но внимание приковано к усиливающейся коррекции в бумагах ГМК. Прогноз: диапазон 2550-2580 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 64,00-65,00.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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