В четверг в секторе высоколиквидных бумаг сохранялся спрос, подкрепленный корпоративными новостями. Так, лидером роста оказался Лукойл (LKOH, +4.0%), совет директоров которого вынес на рассмотрение акционеров вопрос о погашении 35 млн. акций (почти 4.7% уставного капитала). Акции Газпрома (GAZP) подорожали еще на 3.6%, Ростелекома (RTKM) – на 2.6%, Транснефти (TRNFP) и Аэрофлота (AFLT) – на 1.8%, Новатэка (NVTK) – на 1.6%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции РусАква (AQUA) подорожали на 5.8%, группы ЛСР (LSRG) – на 4.8%, МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 3.8%.

Фондовые индексы США повысились на 0.8% - 1.0%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы закрылись в плюсе, по большинству азиатских фондовых индексов наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в течение дня возможна приостановка движения вверх по индексу РТС под давлением внешнего фона. Спрос на развивающихся рынках в целом остается ослабленным из-за неопределенности, связанной с «торговыми войнами», в логику развития которых укладывается решение президента США о введении режима защиты телекоммуникационной инфраструктуры страны от «иностранных угроз». На валютном рынке не исключено возвращение к уровню 65.0 по паре доллар-рубль, но оснований для сильных движений пока не наблюдается.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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