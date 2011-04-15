В четверг, 16 мая, рубль продолжил ралли, но оно уже не было столь триумфальным, как накануне. На закрытии торгов четверга курс американского доллара расчётами «на завтра» подешевел всего на 1 коп. (-0,007%), до 64,645 руб., а евро продолжил падать и в итоге снизился на 21 коп. (-0,28%), до 72,24 руб.

Цена нефти сорта Brent в четверг поднялась на 1,09%, до $72,1, и это создало позитивный фон для роста курса рубля. Информация об атаке неких террористических беспилотников на нефтепроводы в Саудовской Аравии заставила рынок нервничать, но пока неясно, каким образом эти атаки смогут сократить предложение нефти, тем более что Минэнерго США объявило прогноз роста добычи сланцевой нефти в июне по сравнению с маем на 1%. С утра цены нефти стоят на месте.

Минфин США опубликовал свежие данные о кредиторах. Опубликованная информация показала, что Китай сокращает вложения в американский госдолг. В марте 2019 года, по оценкам Минфина США, Китай продал американских казначейских облигаций на сумму в $20,5 млрд. Новость оказалась достаточно негативной для доллара.

Рубль сегодня, вероятно, опять откроется ростом. Мы сохраняем прогноз по паре доллар/рубль в диапазоне 64-65 руб., а по паре евро/рубль немного снижаем прогноз до отметок 71,5-72,8 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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