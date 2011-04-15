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17.05.2019

Рубль пойдет за нефтью

Рубль укрепился к евро и показал стабильность в паре с долларом по итогам торгов в четверг. Пара доллар/рубль, которая в моменте отметила майский минимум на уровне 64,34 руб., финишировала в районе 64,50 руб., вернувшись к концу сессии на исходные позиции. Евро/рубль подешевела в пределах четверти процента, до 72,20 руб.
Для рубля по-прежнему складывается благоприятная конъюнктура. Она формируется за счет таких факторов, как налоговый период, ослабление опасений по поводу торговых войн, хороший спрос на российские долговые обязательства и высокие цены на нефть. Brent пользуется спросом на фоне конфликта на Ближнем Востоке и после вчерашнего рывка выше отметки 73 доллара за баррель корректируется вниз на торгах в пятницу.
Доллар на форексе с утра находится под небольшим давлением, что частично компенсирует негатив со стороны нефтяного рынка. Однако если медвежья коррекция Brent ускорится, пара доллар/рубль может подняться в район 64,70 руб. и выше, в зависимости от потенциального размаха фиксации прибыли на рынке нефти перед встречей мониторингового комитета ОПЕК+, которая состоится на этих выходных.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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