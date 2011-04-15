В пятницу движение вверх по индексу РТС приостановилось отчасти из-за давление внешнего фона (с сохранением неопределенности в отношении торговой сделки между США и КНР), отчасти из-за фиксации спекулятивной прибыли по акциям Газпрома (GAZP, -1.9%), которые до этого подорожали на 24% за три дня. Полюс (PLZL) подешевел на 1.7%, НЛМК (NLMK) – на 1.4%, ММК (MAGN) и МосБиржа (MOEX) – на 1.1%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Ярославнефтеоргсинтез (JNOS) вырос на 6.7%, РусАква (AQUA) – на 5.7%, Россети (RSTI) – на 5.2%. Тем временем обыкновенные акции Белона (BLNG) подешевели на 4.6%, Таттелекома (TTLK) – на 4.5%.

Фондовые индексы США понизились на 0.4% - 1.0%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в некотором минусе, по большинству азиатских фондовых индексов также наблюдается коррекция вниз.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи уровня 1250 по индексу РТС. С одной стороны, одобрение большинством стран-участниц ОПЕК планов продления до конца года ограничений на поставку нефти оказало поддержку ценам на нефть (фьючерсы на Brent торгуются выше $73 за баррель), что может стать фактором усиления спроса в нефтегазовом секторе. С другой, укрепление доллара США на мировом валютном рынке (индекс DXY превысил 98 пунктов впервые за две недели) негативно влияет на сравнительную привлекательность активов на развивающихся рынках. На внутреннем валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации в области ниже 65.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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