Brent вновь превысила отметку в $73

Цена на нефть марки Brent сегодня, 20 мая, с открытия торгов превысила отметку в $73 за баррель, прибавив за утро более 1,5%. Такое позитивное начало недели, стало следствием воскресных заявлений представителей стран мониторингового комитета ОПЕК+, по итогам прошедшей встречи в городе Джидда, на берегу Красного моря.

Естественно, что на фоне выжидательной позиции России, наиболее важными для нефтяного рынка стали заявления представителя Саудовской Аравии. Халид аль-Фалих, министр энергетики королевства, заявил, что странам удается сохранить консенсус в отношении соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи. Этого было достаточно для того чтобы нефтяные котировки подскочили, однако как сообщает информационное агентство Reuters, Саудовская Аравия и Россия обсуждая будущие варианты соглашения ОПЕК+ после июня, выбирают из двух сценариев с увеличением уровня добычи.

Так что в рамках сегодняшнего дня, Brent вероятно будет пользоваться относительно благоприятным краткосрочным новостным фоном, удерживаясь в течение всего понедельника в диапазоне $72-73 за баррель. После чего ближе к середине-концу недели, негативные настроения на нефтяном рынке, могут вновь возобладать.







Антон Быков, главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий)















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