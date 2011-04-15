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21.05.2019

Экономику пугают рецессией

Торговая динамика была разнонаправленной. Росту рынка помешала коррекция в США. Лидерами роста вновь стали акции Россетей (+6,45%). Поводом являются дивидендные ожидания, доходность может превысить 12% при условии выплат в 30 млрд руб. акционерам. Аутсайдерами стали префы Транснефти (-2,31%), они обновили минимум с сентября. Поводом стала новость об остановке транзита нефти (связано с событием загрязнения). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64-65.
Снижение темпов роста ВВП в 1-м квартале наделало много шума. Некоторые эксперты поспешили увидеть в этом признаки грядущей рецессии. Однако, снижение обусловлено эффектом высокой базы, сезонным фактором, охлаждением потребительского спроса, а также падением цены на сырьевые товары. Во 2-м квартале ситуация должна улучшится, базовый прогноз – рост ВВП составит 0,8-1,0%. На финансовых рынках нет признаков того, что инвесторы готовы поверить в реальность рецессии при цене на нефть в $70 за баррель.
Ожидаю боковую динамику или снижение в пределах 1%. Рынок будет следовать в тренде внешних площадок. Техническая картина свидетельствует в пользу разворота вниз. Прогноз: диапазон 2540-2570 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 64,00-65,00.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»




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