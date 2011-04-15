Краткосрочно у рубля сильные позиции

Рубль временно занимает сильные позиции, на это есть рад причин. Национальную валюту поддерживает высокий спрос на российские ОФЗ, о чем свидетельствует продолжающийся рост индекса RGBI до уровня 138,5 пунктов от сентября прошлого года. В свою очередь, оптимизм усилили итоги заседания мониторинговой группы ОПЕК+. Встреча состоялась в прошедшие выходные. По итогу все участники ОПЕК+ подтвердили намерение распространить сделку до конца года, а также декларировали выполнение условий сделки за прошлый период.

Тем не менее, если посмотреть на техническую картину валютной пары доллар/рубль становится понятно, что позитивных фундаментальных факторов пока не хватает, чтобы преодолеть поддержку 64,33, которая является точкой подтверждения смены краткосрочного растущего тренда. Поэтому пока пара находится выше этого уровня, ожидаем рост с целью 65,74.





Анар Исмаилов, ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер»









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