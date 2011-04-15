Фондовые «медведи» потихоньку берут власть в свои руки

По итогам вчерашнего дня Индекс Мосбиржи потерял чуть более 0,2%. Снижение могло бы быть и большим, но опять выросли акции «Газпрома», которые пока никак не хотят отправляться в коррекцию хотя бы для того, чтобы снять техническую перекупленность. Сегодня совет директоров газовой компании даст официальную рекомендацию по размеру дивидендов. Посмотрим, может быть коррекция пройдет по факту события.

Несмотря на дорогую нефть, в серьезном минусе закрылись «Лукойл» и «Роснефть», почти к уровню поддержки 224 руб снизились акции Сбербанка. Это еще раз говорит о том, что «медведи» потихоньку берут власть в свои руки.

Но время открывать среднесрочные шорты еще не пришло, есть вероятность задерга Индекса Мосбиржи выше отметки 2600 пунктов.

Американские торговые площадки завершили вчерашний день в минусе, но сегодня фьючерсы на важнейшие фондовые индексы отскакивают и находятся в районе нашего вчерашнего закрытия. Однако примерно на 40 центов подешевела нефть. При таком внешнем фоне ждем открытия рынка около нуля.

Вместе с тем, мы пока не видим драйверов для роста ни американского, ни российского фондового рынков. Оптимизм может прийти с возобновлением торговых переговоров между США и Китаем, но пока на это намеков нет. Если торговое соглашение не будет заключено, то одной из самых пострадавших стран станет Россия с ее сырьевой экономикой. В такой ситуации могут быть оправданы лишь точечные покупки акций.

Краткосрочным риском является вероятный ответ властей Китая на американские санкции в отношении телекоммуникационной компании Huawei.

А вот рубль из-за высокого спроса на ОФЗ и в ожидании снижения ставки ЦБ и пика налогового периода попробует в паре с долларом достичь своей первой цели 64,1. При пробое этой отметки высока вероятность движения в район 63,7, где короткие позиции по паре доллар-рубль стоит фиксировать и переворачиваться, покупая доллар против рубля.





Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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