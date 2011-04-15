Золото дешевеет, а монеты дорожают

Цены на золото падали на прошлой неделе, а сегодня ушли к минимумам с 3 мая текущего года. Тройская унция драгоценного металла торгуется по $1276,80 и, по оценкам «Альпари Голд», вполне может отступить к $1269 - 1270 в случае новой волны укрепления доллара США.

Очередное наступление доллара и интерес мировых инвесторов к рисковым активам, несмотря на новые подробности торговой войны между США и Китаем, заставили стоимость золота снижаться. Сейчас участников торгов не пугают ни проблемы у Huawei, ни бойкот продукции Apple, ни возможные последствия у компаний, которые задействованы в цепочках поставки комплектующих или продаж. Все вокруг думают, что американское давление на Huawei заставит Китай быть более гибким в отношении торговых соглашений. Отсюда и такой высокий интерес к риску, что минорно влияет на золото. Но это вряд ли: Вашингтон имеет дело с очень умным соперником, и агрессивные замашки тут не помогут.

Однако сейчас рыночные симпатии явно складываются в пользу того, кто шумит, напирает, привлекает внимание и изо всех сил старается перетянуть торговое одеяло на себя. Поэтому доллар в фаворитах, а золото в аутсайдерах.

Пока в торговой войне между США и Китаем не случится что-то, заставляющее игроков нервничать, все останется на своих местах.

Есть моменты, на которые стоит обратить внимание. Это парламентские выборы в Индии: прошел первый этап, впереди второй, внутри которого правящая партия БДП под руководством премьер-министра Нарендра Моди может побороться за большинство мест в парламенте. У БДП один из приоритетов — рост доходов населения, в основном сельского. На эту группу населения в Индии приходится порядка 70% всего физического спроса на золото, и если тут будет прогресс, золото получит поддержку. Кроме того, если (и когда) торговые переговоры США и Китая завершатся благополучным исходом, золото тоже может подрасти в цене, потому что уйдут опасения в новых девальвациях юаня.

За почти полный месяц (с 26 апреля по сегодняшний день), монета «Георгий Победоносец» подорожала на 9% в рублях, до 22953 руб. Вырос в цене и один из ее основных конкурентов — «Австралийский Кенгуру», здесь прирост составляет 3,5% в рублях. За этот же период «Китайская Панда» увеличилась в цене на 2,4%. Напомню, однако, что вес «Георгия Победоносца» значительно меньше унции (7,78 грамма), в то время как австралийская и китайская монеты полновесные (чуть больше 31 грамма). Тем не менее, очевидно, что инвестиционная привлекательность тут не менее заметная.







Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»











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