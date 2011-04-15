Индекс РТС продолжит рост

Во вторник настрой трейдеров был сравнительно оптимистичным, что особенно заметно проявилось в динамике цены акций Газпром нефти (SIBN, +4.3%), сообщившей о чистой прибыли за первый квартал текущего года выше консенсус-прогноза, а также Татнефти (TATN, +3.8%) и Газпрома (GAZP, +3.5%). Обыкновенные акции Сбербанка (SBER) подорожали на 3.0%, Лукойла (LKOH) – на 2.5%, НЛМК (NLMK) – на 2.2%, Новатэка (NVTK) – на 2.0%, Роснефти (ROSN) – на 1.9%, Северстали (CHMF) – на 1.8%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ДЭК (DVEC) подорожали на 11.9%, МРСК Сибири (MRKS) – на 10.9%, Алроса-Нюрба (ALNU) – на 7.2%, Интер РАО ЕЭС (IRAO) – на 4.0%.

Фондовые индексы США повысились на 0.8% - 1.1%, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Данные технического позволяют диагностировать сохранение восходящего тренда по индексу РТС. Вместе с тем, в течение дня не исключена возможность приостановки движения вверх на фоне изменения ситуации на рынке энергоносителей – сообщение API о неожиданном росте запасов сырой нефти в США оказало давление на котировки нефтяных фьючерсов. Данные минэнергетики США по запасам нефти ожидаются сегодня в 17:30 мск. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим ниже уровня 64.5 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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