Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22.05.2019

Индекс МосБиржи может обновить максимумы

Временное улучшение ситуации с китайской Huawei вчера способствовало восстановлению аппетита к риску на мировых рынках. Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации протоколов с последнего заседания ФРС.
В глобальном же плане в противостоянии США и Китая новых значимых изменений не наблюдается. Стороны настроены на продолжение диалога (китайский посол Цуй Тянькай вчера заявил о готовности продолжать обсуждение), но конкретных шагов по сближению позиций пока не предпринимается. Это все больше убеждает рынки во мнении, что поворотный момент в переговорах, вероятно, наступит после встречи лидеров двух стран на саммите G-20 в конце июня. Пока же лидер Китая Си Цзиньпин взывает народ к патриотическим чувствам и верит в светлое будущее, а президент Д. Трамп сосредоточен на торговом противостоянии с другими странами. В четверг состоятся переговоры торгового представителя США Р. Лайтхайзера с ЕС и Японией по вопросу введения тарифов на импорт автомобилей и запчастей. Можно говорить о том, что внешний фон на утро среды нейтральный. Значительный позитив, скорее всего, уже иссяк, поэтому сегодня инвесторы займут выжидательную позицию.
Вчера индексу МосБиржи удалось перейти к росту и в очередной раз переписать исторические максимумы. Помимо благоприятного складывающегося внешнего фона поводом для позитивной динамики, как и на прошедшей неделе, остаются корпоративные события, связанные, в первую очередь, с Газпромом. Не помешали росту заявления министра энергетики США Р. Перри о намерении подготовить новый законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте «Северный поток». При этом, учитывая продолжительный период рассмотрения Конгрессом США санкционных инициатив, пока рано говорить о каких-либо реальных угрозах.
Сегодня корректирующаяся нефть может сдержать рост российского рынка, но, по нашему мнению, акции Газпрома еще способны инерционно продолжить восходящую динамику, что поддержит индекс МосБиржи и позволит обновить максимумы в очередной раз. На горизонте ближайших дней при сохранении риск-аппетита на мировых рынках рассчитываем на закрепление индекса МосБиржи на уровне выше 2600 пунктов.


Роман Антонов, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Департамент стратегии и проектов развития
ПАО Промсвязьбанк



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100