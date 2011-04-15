Индекс МосБиржи может обновить максимумы

Временное улучшение ситуации с китайской Huawei вчера способствовало восстановлению аппетита к риску на мировых рынках. Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации протоколов с последнего заседания ФРС.

В глобальном же плане в противостоянии США и Китая новых значимых изменений не наблюдается. Стороны настроены на продолжение диалога (китайский посол Цуй Тянькай вчера заявил о готовности продолжать обсуждение), но конкретных шагов по сближению позиций пока не предпринимается. Это все больше убеждает рынки во мнении, что поворотный момент в переговорах, вероятно, наступит после встречи лидеров двух стран на саммите G-20 в конце июня. Пока же лидер Китая Си Цзиньпин взывает народ к патриотическим чувствам и верит в светлое будущее, а президент Д. Трамп сосредоточен на торговом противостоянии с другими странами. В четверг состоятся переговоры торгового представителя США Р. Лайтхайзера с ЕС и Японией по вопросу введения тарифов на импорт автомобилей и запчастей. Можно говорить о том, что внешний фон на утро среды нейтральный. Значительный позитив, скорее всего, уже иссяк, поэтому сегодня инвесторы займут выжидательную позицию.

Вчера индексу МосБиржи удалось перейти к росту и в очередной раз переписать исторические максимумы. Помимо благоприятного складывающегося внешнего фона поводом для позитивной динамики, как и на прошедшей неделе, остаются корпоративные события, связанные, в первую очередь, с Газпромом. Не помешали росту заявления министра энергетики США Р. Перри о намерении подготовить новый законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте «Северный поток». При этом, учитывая продолжительный период рассмотрения Конгрессом США санкционных инициатив, пока рано говорить о каких-либо реальных угрозах.

Сегодня корректирующаяся нефть может сдержать рост российского рынка, но, по нашему мнению, акции Газпрома еще способны инерционно продолжить восходящую динамику, что поддержит индекс МосБиржи и позволит обновить максимумы в очередной раз. На горизонте ближайших дней при сохранении риск-аппетита на мировых рынках рассчитываем на закрепление индекса МосБиржи на уровне выше 2600 пунктов.





Роман Антонов, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Департамент стратегии и проектов развития

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