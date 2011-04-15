Рубль сохраняет спокойствие

Рубль держится на удивление спокойно, несмотря на царящую на мировых рынках турбулентность. Пока инвесторы во всю обсуждают возможные последствия очередного ухудшения отношений между США и КНР, российская валюта уверенно торгуется вблизи 64,40 за доллар.

Участники рынка предпочитают занимать выжидательную позицию: риск того что мировая экономика войдет в рецессию (прибавит всего 2,5% в 2019 году) крайне велика, в связи с чем популярностью пользуются такие защитные активы как японская йена. Всему виной торговая война между США и КНР: товарооборот между странами достаточно высокий и ухудшение условий экспорта уже привело к нарушению цепочки поставок, которая затрагивает и другие страны (Германия, Тайвань, Южная Корея и тд). Производственная активность снижается по мере того как все меньше предприятий тратят на инвестиции в производство, опасаясь снижения спроса на свою продукцию.

Тем не менее, курс рубля продолжил укрепление в преддверии аукциона ОФЗ: в отличие от других активов развивающихся стран, отечественные бумаги все еще пользуются повышенным спросом, так как инвесторы ожидают снижения ключевой ставки ЦБ и стараются урвать облигации по привлекательным условиям. Поддержку курсу оказывают и цены на нефть: страны-участники ОПЕК готовы и дальше сокращать поставки, так что потенциал для дальнейшего роста стоимости присутствует. Дополнительным поводом для оптимизма является заявление представителя Минфина о крайне комфортном курсе рубле: по его словам, текущая стоимость валюты несколько слабее, чем рассчитывали во время верстания бюджета, а значит необходимости в искусственном занижении курса нет.

В отсутствие неприятных сюрпризом рубль вполне может попробовать укрепиться до отметки в 64,30 за доллар.





Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями















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