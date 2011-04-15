Сегодня возможна приостановка движения вверх по индексу РТС

В среду в секторе высоколиквидных бумаг сохранялся спрос, в итоге был обновлен годовой максимум по индексу РТС. В лидерах роста вновь были представители нефтегазовго сектора: Новатэк (NVTK, +4.2%), объявивший сроки запуска мощностей по производству СПГ, и Газпром нефть (SIBN, +3.5%), ранее опубликовавшая сравнительно сильную финансовую отчетность за первый квартал. Акции АФК Система (AFKS) подорожали на 2.0%, Татнефти (TATN) – на 1.9%, Нопрникеля (GMKN) и ММК (MAGN) – на 1.7%, .

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Сибири (MRKS) подорожали на 6.7%, Красноярскэнергосбыта (KRSB) – на 6.1%, МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 5.6%.

Фондовые индексы США потеряли в пределах 0.5%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможна приостановка движения вверх по индексу РТС под влиянием внешних факторов. Участники глобального рынка пересматривают в сторону повышения свои оценки вероятности эскалации торгового конфликта между США и КНР на фоне сохранения риторики, не способствующей поиску компромисса. Как следствие, на азиатских фондовых площадках сегодня преобладают продажи, что может иметь негативное влияние на развивающиеся рынки в целом. Кроме того, неожиданный рост запасов сырой нефти в США стал дополнительным фактором давления на котировки нефтяных фьючерсов. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль вслед за укреплением доллара США к корзине мировых валют, но оснований для сильных движений пока недостаточно.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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