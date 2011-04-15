Ждем начала коррекции по акциям

Сегодня с утра внешний фон в красных тонах. Снижаются на 0,4% американские фьючерсы, 0,7% теряет нефть, преимущественно в минусе торгуется Азия. Все это говорит в пользу того, что необъяснимый рост российского рынка последних дней сегодня может завершиться.

Вчера же Индекс Мосбиржи, ведомый преимущественно нефтяными акциями, по итогам дня прибавил чуть менее процента, обновив по дороге исторические максимумы. Нельзя сказать, что вчера были какие-то отличные условия для покупок: практические весь день снижались американские фьючерсы и нефть. И нам до сих пор непонятно, откуда взялись столь большие деньги на покупки последних дней и какими соображениями руководствовались инвесторы, затариваясь российскими бумагами.

Но когда-нибудь беспричинный рост должен завершиться. Возможно, это произойдет сегодня, тем более что есть технический повод: Индекс Мосбиржи вчера практически дошел до сопротивления 2650 пунктов, но не нашел в себе сил даже его протестировать.

Итак, если коррекция все-таки начнется, то можно попробовать заработать на шортах прежде всего сильно перекупленного «Газпрома», который уже вчера выглядел хуже рынка. Не исключено, что хуже рынка будут «Роснефть» со Сбером.

Вот только нужно внимательно следить за нефтяными ценами. Вчера Минэнерго США объявило о росте запасов в стране на 4,7 млн баррелей, в то время как рынок ждал падения на 0,6 млн. На этом фоне нефть пошла вниз и волне может уйти в район поддержки 69,7 доллара за баррель, где нефтяные контракты стоит покупать. Разворот нефти может улучшить положение «нефтянки» на нашем рынке.

Практически достиг своей цели 64,1 руб за доллар и рубль. Не исключено, что сегодня на ухудшившемся внешнем фоне рубль попробует уйти выше отметки 64,5. Однако вполне вероятно, что уже на следующей неделе, на фоне налоговых выплат, российская валюта в паре с долларом попробует закрепиться ниже отметки 64.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.