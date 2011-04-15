Рубль проигнорировал падение цены на нефть

В среду, 22 мая, рубль с трудом, но все-таки отбился от атаки доллара и евро. К закрытию торгов среды курс американского доллара расчётами «завтра» снизился, но всего на 2 коп. (-0,03%), до 64,39 руб., а курс евро понизился немного сильнее, на 9 коп. (-0,12%), до 71,82 руб. Важно отметить, что уже два торговых дня рубль укреплялся, игнорируя снижение цены на нефть.

А на нефтяном рынке все сложно: цена нефти сорта Brent на ICE в среду упала на 1,9%, до $71,82 за баррель. Данные по коммерческим запасам в США, опубликованные 22 мая, снова, как и неделю назад, сильно расстроили рынок и морально, и физически. Коммерческие запасы чёрного золота за неделю прибавили еще 4,74 млн баррелей, хотя рынок, как и неделей ранее, ждал небольшого снижения запасов на 599 тыс. баррелей. На утренних торгах нефть Brent снова дешевеет, за баррель дают на 0,7% ниже вчерашнего закрытия.

Опубликованные в среду поздно вечером протоколы «минутки» майского заседания комитета по открытым рынкам ФРС оказались без сенсаций. Комитет по открытым рынкам единодушно считает, что текущая ситуация в экономике США не вызывает опасений, тем не менее, требует от финансового регулятора сохранять «терпеливый подход» к регулированию процентных ставок. Фактически ФРС подтвердила ранее сделанные заявления о низкой вероятности дальнейшего повышения процентных ставок. Долларовый индекс DXY в среду после публикации протокола вырос, но всего на 0,09 пункта.

Данные по росту промышленного производства в России за апрель 2019 года, опубликованные вчера Росстатом, помогли рублю немного укрепиться: ведь в годовом исчислении в апреле российская промышленность выросла на 4,9%, что оказалось максимальными темпами роста с начала 2019 года.

Сегодня на утренних торгах рубль может снизиться. Наши прогнозы по паре доллар/рубль и по паре евро/рубль остаются без изменений: 64-65 руб. за доллар и 71,4-72,5 руб. за евро.







Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»













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