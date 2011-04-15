На нефть давят запасы и риски

Цена нефти находится под давлением в четверг 23 мая. Котировки Brent снижаются почти на 1%, к $70,3 за баррель. Поводом для этого послужили данные о запасах в США. Они выросли за предыдущую неделю на 4,7 млн барр. , запасы бензина также поднялись – на 3,7млн барр. Это свидетельствует о том, что избыток «чёрного золота» ещё не преодолён, несмотря на сокращение добычи странами ОПЕК+.

Кроме того, на цены влияет обострение в последние дни торговых противоречий между Вашингтоном и Пекином. Оно проявилось в установлении высоких пошлин на импорт в США из Китая и аналогичных ответных тарифов, в американском противодействии китайским технологическим компаниям. Это вызывает опасения замедления экономического роста не только в Поднебесной, но и во всём мире, что уменьшает спрос на ресурсы. Важным событием оказалась и публикация оптимистичных протоколов заседания ФРС, которая привела к росту доллара на валютном рынке. Соответственно, долларовая цена нефти снижается и по этой причине.

При этом техническим сильным препятствием снижению выступает рубеж $69,5-69,8 за баррель Brent. Очевидно, в течение дня 23 мая цена не сможет его преодолеть. Верхней же границей дневного диапазона является уровень $71-71,5.







Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий)











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