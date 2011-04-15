Рост рубля перед падением

Начала торгов в четверг может стать оптимистичным для рубля под влиянием прошедших в среду продаж ОФЗ Минфином, однако затем, во второй половине дня ждем распродажи рубля по отношению к евро и доллару. Во-первых, отметим, что минфин разместил уже 330 млрд руб. ОФЗ по номиналу, выполнив 55% от плана на 2019 год менее, чем за 5 месяцев. Устойчивый высокий интерес к гособлигациям говорит за продолжение тренда по снижению доходностей. Это как раз и станет причиной для распродаж по рублю. Во-вторых, стоит обратить внимание, что индекс доллара США, под влиянием неопределенности их отношений с Китаем, может продолжить восходящее движение еще на 1-1,3%, что обязательно скажется распродажами валют развивающихся стран.

Кроме того, на международной арене ситуацию по долговому рынку России воспринимают как сильный сигнал противостояния западным санкциям. Так, рекордные продажи российского государственного долга в этом году позволят стране противостоять более жестким санкциям США в отношении суверенных облигаций, если риски таковых материализуются.

Дополнительно, уже в четверг стоит обратить внимание на динамику рынка энергоресурсов. Падение стоимости барреля нефти будет поводом для дополнительного негатива на валюты нефтезависимых стран. Пока что спекулянты не учитывают цены на нефть в своих торговых решениях, но они обязательно станут причиной резкой девальвации рубля. То есть с позиции спекулянтов дешевеющая нефть пойдет накопительным эффектом для аргументации продаж рубля.

В четверг максимальным уровнем роста рубля против евро будет отметка 71,2, а против доллара США 63,8.





Мария Сальникова, ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс»









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