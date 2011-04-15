ВТБ увеличит дивиденд

Преобладала негативная динамика. Это было обусловлено внешним фоном – снижались акции на мировых биржах, цена на нефть упала на 4%, до $67,50 за барр. Лидерами роста стали акции Банка ВТБ (+10,13%). Аутсайдерами стали акции Мечела (-4,25%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64,50-65.

Инвесторов взбудоражили новости о росте дивидендов Банка ВТБ. Банк намерен платить акционерам 50% консолидированной прибыли в будущем, начиная с будущего года. В 2019 году прибыль ВТБ составит не менее 200 млрд руб., а к 2022 г. возможен рост прибыли до 300 млрд руб. Таким образом, дивиденд составит 0,0115 руб. на акцию через 3 года, что сейчас соответствует доходности около 30%. Помимо этого, акции ВТБ фундаментально недооценены, по меньшей мере, на 20% к балансовой стоимости капитала в отсутствие рисков его утери. Недооценка связана в том числе и с дивидендной политикой, и рост дивиденда, на мой взгляд, приведет к ликвидации недооценки. Не исключаю дальнейшего роста до 0,046 руб. в краткосрочной перспективе.

Нефть опустилась ниже $70 за баррель. Данные о росте запасов и добычи в США привели к обратному эффекту – акции многих компаний сектора обвалились, поскольку цена на нефть пошла резко вниз. Для полноценных распродаж рынках, на мой взгляд, этого не достаточно. Пара USD/RUB с высокой вероятностью удержится в диапазоне 64,50-65,50 до конца месяца, а устойчивость рубля – это один из факторов для смягчения денежно-кредитной политики. Базовый прогноз на ближайшую неделю: нефть удержится выше $60 за барр., а рынок – выше 2500 п. по индексу Мосбиржи.

Ожидаю снижение пределах 1%. Прогноз: диапазон 2580-2600 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 64,50-65,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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