Антидот от западного негатива

Конспективное изложение рыночной ситуации по состоянию на утро. На графике индекса МосБиржи по-прежнему присутствуют медвежьи расхождения (индикаторы RSI, MFI). При этом индекс на этой неделе достиг верхней границы конверта Боллинджера. В такой ситуации покупать акции могут только самые смелые инвесторы. Американский же индекс S&P-500 как и неделю назад находится в «разобранном» состоянии, и чтобы в этом убедиться не нужно проводить сложные расчёты. Достаточно взять линейку и убедиться, что в мае «медведи» пробили восходящий декабрьский тренд после того как «быки» не смогли преодолеть максимум сентября прошлого года.

Вчера доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла самого низкого уровня с конца 2017 года. инвесторы обеспокоены очевидным тупиком в торговых переговорах между США и Китаем и выбирают не доходность акций, а надежность облигаций. В случае введения таможенных тарифов на товары из Китая на 550 миллиардов долларов аналитики Barclays ожидают 10-процентного падения американских индексов. Некоторым инвесторам пора снять шоры – если в ближайшие недели торговая война не закончится, то в середине года фондовый рынок США будет такой же токсичной вещью для инвесторов как ручка входной двери дома Скрипаля в Солсбери. И произойдет это по той причине, что нельзя предсказать по каким компаниям торговая война ударит больнее. Чтобы обеспечить поддержку в условиях торговой войны Трамп призывает ФРС снизить ставки. Ожидается длительное противостояние США и Китая.

Цены на нефть упали. Запасы сырой нефти в США достигли самого высокого уровня с июля 2017 года. Американские нефтяники ставят рекорды нефтедобычи на фоне опасений замедления мировой экономики. Кроме того, Саудовская Аравия по просьбе Дональда Трампа может нарастить добычу. Позиция Саудовской Аравии может быть прояснена на заседании ОПЕК, но есть свидетельства что само заседание может быть перенесено с 25 июня на 3 июля.

Индекс MSCI Russia Capped показал динамику несколько хуже индекса РТС, а китайский фондовый индекс не смог отразится наверх от трехмесячного минимума, поэтому следует ждать открытия биржи с небольшим снижением. Никакого краха я не жду потому что дивидендные планы Газпрома, ВТБ и ряда других компаний являются антидотом от отравления западным негативом. Ускорение роста промышленного производства в апреле тоже является позитивом. И связано, но со стартом рядов национальных проектов. В основе его также рост в обрабатывающих отраслях а у нас носит "пульсирующий характер". К примеру, из-за того, что в отдельные месяцы происходит накопление сырья. Играет роль и большое количество рабочих дней в апреле.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»













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