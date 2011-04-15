Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24.05.2019

Обвал нефтяного рынка потянул за собой рубль

В четверг, 23 мая, российской национальной валюте пришлось отступить под мощным натиском доллара и евро. В итоге к закрытию торгов в четверг обменный курс доллара расчётами «на завтра» вырос на 45 коп. (+0,7%), до 64,84 руб., а курс евро вырос ещё увереннее, на 66 коп. (+0,91%), до 72,48 руб. Обвал на нефтяном рынке потянул рубль за собой.
Цена нефти сорта Brent 23 мая на лондонской Интерконтинентальной бирже рухнула на 6,3%, до $66,78 за баррель. Негативную роль сыграли опасения мировых рынков, что эскалация торгового конфликта между США и Китаем может замедлить рост мировой экономики и снизить спрос на нефть. Министр энергетики России тоже не обрадовал: в интервью арабской газете он рассказал, что в 3-4 кварталах 2019 года в США может сильно увеличиться добыча сланцевой нефти, поскольку будут сняты инфраструктурные ограничения на добычу в бассейне Permian. С утра нефть Brent пытается восстановить рост, прибавляя 0,9% к закрытию мрачного четверга.
А в России негатива рынкам добавил Росстат, отозвавший опубликованные 22 мая данные по росту промышленного производства за январь-апрель 2019 года из-за ошибки в расчётах. Ведомство объяснило ошибку предоставленными ему неверными данными по добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком автономном округе, в связи с чем пришлось пересчитать рост производства за апрель, который составил не 4,9%, а 4,6%. Отдельные неточности у Росстата возникают уже не в первый раз, но ведомство еще никогда публично не признавалось в том, что обнародовало неверные данные. Это событие отчасти сгенерировало негативный фон рублю вместе с падением цены на нефть.
Сегодня ожидаем, что рубль с утра попробует укрепиться после вчерашнего падения. Повышаем прогнозы по парам доллар/рубль и евро/рубль до 64,2-65,5 руб. за доллар и 72-73 руб. за евро.



Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100