Обвал нефтяного рынка потянул за собой рубль

В четверг, 23 мая, российской национальной валюте пришлось отступить под мощным натиском доллара и евро. В итоге к закрытию торгов в четверг обменный курс доллара расчётами «на завтра» вырос на 45 коп. (+0,7%), до 64,84 руб., а курс евро вырос ещё увереннее, на 66 коп. (+0,91%), до 72,48 руб. Обвал на нефтяном рынке потянул рубль за собой.

Цена нефти сорта Brent 23 мая на лондонской Интерконтинентальной бирже рухнула на 6,3%, до $66,78 за баррель. Негативную роль сыграли опасения мировых рынков, что эскалация торгового конфликта между США и Китаем может замедлить рост мировой экономики и снизить спрос на нефть. Министр энергетики России тоже не обрадовал: в интервью арабской газете он рассказал, что в 3-4 кварталах 2019 года в США может сильно увеличиться добыча сланцевой нефти, поскольку будут сняты инфраструктурные ограничения на добычу в бассейне Permian. С утра нефть Brent пытается восстановить рост, прибавляя 0,9% к закрытию мрачного четверга.

А в России негатива рынкам добавил Росстат, отозвавший опубликованные 22 мая данные по росту промышленного производства за январь-апрель 2019 года из-за ошибки в расчётах. Ведомство объяснило ошибку предоставленными ему неверными данными по добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком автономном округе, в связи с чем пришлось пересчитать рост производства за апрель, который составил не 4,9%, а 4,6%. Отдельные неточности у Росстата возникают уже не в первый раз, но ведомство еще никогда публично не признавалось в том, что обнародовало неверные данные. Это событие отчасти сгенерировало негативный фон рублю вместе с падением цены на нефть.

Сегодня ожидаем, что рубль с утра попробует укрепиться после вчерашнего падения. Повышаем прогнозы по парам доллар/рубль и евро/рубль до 64,2-65,5 руб. за доллар и 72-73 руб. за евро.







Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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