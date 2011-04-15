Ждем нефть выше 70 долларов

В пятницу отечественный фондовый рынок закрылся без особых изменений. Весь утренний рост был растерян из-за резко ухудшегося во второй половине торгов внешнего фона.

Сегодня с утра американские фьючерсы находятся выше нашего закрытия, отскочила и нефть. Это говорит в пользу открытия Индекса Мосбиржи ростом в районе 0,3%. Но затем рублевому индикатору придется жить своей жизнью, без внешних ориентиров, поскольку рынки США и Великобритании сегодня будут закрыты. Такие дни часто бывают индикативными, показывая реальную силу или слабость рынка.

На прошлой неделе Индекс Мосбиржи так и не смог пробить сопротивление 2650 пунктов, открыв дорогу на 2700, вряд ли без внешней поддержки удастся сделать это и сегодня.

Посередине между поддержкой 230 и сопротивлением 240 руб замер Сбербанк. Вполне возможно, еще не полностью отыграны заявление Германа Грефа о возможности выплаты промежуточных дивидендов и доведения выплат акционерам до 50% от прибыли. Поэтому прибавить пару процентов акции банка сегодня вполне могут.

Наметилась коррекция по «Газпрому», который в пятницу потерял чуть более 2%. Бумаги компании все равно кажутся нам неоправданно дорогими. Это же относится и к ВТБ, которые в пятницу упали на 4% после 10-процентного роста в четверг.

Как раз незадолго до закрытия торгов на нашем рынке акций нефть обвалилась в район 67 долларов за баррель, тем самым нарисовать фигуру «двойное дно». Учитывая, что в пятницу статистика от Baker Hughes показала продолжение снижения числа работающих буровых установок, нефть вполне может уйти выше 70 долларов за баррель. Если это случится, то в районе 72,5 долларов длинные позиции по нефтяным контрактам лучше закрыть.

Полпроцента прибавил накануне и рубль, закрывшись ниже отметки 64,5. Впереди у российской валюты сопротивление 64,1, которое сегодня может быть как минимум протестировано, учитывая пик налоговых выплат и попытки ослабления доллара на мировом рынке.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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