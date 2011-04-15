Демпфирующие факторы

После снижения нефтяных котировок российский фондовый рынок мог в пятницу рухнуть, но он выстоял. Индекс МосБиржи даже не снизился до зоны поддержки 2590-2600 пунктов. Это показывает, что присутствуют факторы «демпфирующие» колебания внешних рынков. Индекс гособлигаций RGBI (RGBI) сейчас находится на максимальных с августа прошлого года значениях. Ожидания что ЦБ на заседании 14 июня снизит ставку подстегивает спрос на российские ОФЗ. Кроме того, пока до 18 июля длится дивидендный период у нашего рынка есть «андидот» от внешнего негатива. Большинство самых «красивых» истории роста в мае (кроме Новатэка) связаны с дивидендами.

Не далее, как во вторник на минувшей неделе «быки» показали силу, когда индекс МосБиржи пробил наверх зону сопротивления 2590-2600. Стоит ли агрессивно играть после этого на понижение? В комментарии 22 мая я писали о том, что учитывая наличие медвежьих расхождений на графике индекса Мосбиржи (по RSIи MFI) то что индекс достиг верхней границы конверта Боллинджера «произойти небольшой перелом в сторону «медведей» и снижение индекса». Ключевое слов в этом прогнозе «небольшой». Если отмерять от максимума 22 мая мы действительно видим небольшой откат, но я уверен, что агрессивно играть на понижение рано. Худшее что может случиться с индексом МосБиржи в ближайшие дни – снижение до 2570.

Если говорить про валютный рынок, то интересная «тема» есть на графике Eur/Usd. На графике есть отметка 1,1109 от которой «быки» разыгрывают отскок наверх - фигура «двойное дно». Я не утверждаю, что стратегическая «медвежья игра» поломана. «Медведи» в четверг решили сделать шаг назад. Отчет Министерства торговли США на заказы товаров длительного пользования показал снижение заказов на 2,1% (при прогнозе 2,0%). Это является еще одним свидетельством замедления темпов производства и экономики США. С сильным долларом Америке сложно будет поддерживать высокие темпы экономики. «Медведи» отступили, но не проиграли – перелом в сторону быков произойдет только после пробития наверх отметки 1,1264.

Утром вероятно незначительное снижение. Цены на нефть снижаются, но есть предпосылки, что это коррекционное снижение не перерастет в обвал. «Иран экспортирует существенно меньше нефти, чем ожидалось, в результате санкций США; поставки нефти из России пока понижены вследствие проблем с качеством, а ОПЕК продолжает политику сдерживания нефтедобычи, – сообщают аналитики Commerzbank в заметке. – Есть основания сомневаться в том, что Саудовская Аравия захочет наращивать объемы добычи, учитывая снижение цен. Как следствие, мы ожидаем, что цены на нефть в ближайшем будущем будут расти». В пятницу появилась информация, что Дональд Трамп может ослабить санкции против Huawei Technologies в рамках торгового соглашения с Китаем. Эта новость может несколько затормозить снижение нефти. Данные по буровой активности в США от Baker Hughes, вышедшие в пятницу, говорят о возможном снижении буровой активности: число активных буровых в США падает третью неделю подряд.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»













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