Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28.05.2019

«Андидот» длительного действия

Прошедшая неделя убедительно показала, что наш рынок имеет «андидот» от западного негатива. Надеюсь, что этот «андидот» длительного действия, потому что торговая война между США и Китаем быстро не закончится. А это война отражается на мировой экономике. В понедельник вышли отчеты, согласно которым прибыль китайских промышленных компаний в апреле упала. Тем временем, объем новых заказов на капитальные товары, произведенные в США, снизился сильнее, чем ожидалось. Визит Дональда Трампа в Японию не обошелся без проблемных вопросов по торговле: Дональд Трамп настаивал на том, чтобы премьер-министр Японии Синдзо Абе поставил целью выровнять торговый дисбаланс между Японией и США.
В понедельник европейские фондовые рынки подрастали. Инвесторы скупали акции компаний по производству автомобилей, после подтверждения информации о том, что Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры по слиянию. Кроме того, по предварительным итогам выборов в Европейский парламент уверенное большинство получили сторонники единой Европы. Рынки США и Великобритании были закрыты.
Цены на нефть выросли. В скобках скажем, что начиная с 25 апреля они перешли в понижающийся канал. Но вчера был не день «нефтемедведей». Вчера ценам на нефть оказывала поддержку эскалация напряженности между США и Ираном: в пятницу США заявили, что увеличат военное присутствие на Ближнем Востоке. «Этот шаг приводит к росту напряженности в регионе, но рынки США и Великобритании закрыты, а большая часть факторов геополитической напряженности уже учтена в ценах, так что эффект на цены нефти может не проявиться сильно», – сообщили в заметке аналитики JBC Energy.
Министр нефти Кувейта, в ответ на предположение о том, что на июньском заседании ОПЕК страны-участницы соглашения об ограничении нефтедобычи не будут торопиться с повышением квот, сказал, что на нефтяном рынке ожидается равновесие ближе к концу 2019 года. В конце июня истекает срок действия соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи. Следующее заседание ОПЕК запланировано на 25-26 июня. По некоторой информации, встреча может быть перенесена на первую неделю июля, но пока эта информация не подтверждена.
После пробития на прошлой неделе уровня сопротивления 2590 на графике МосБиржи коррекция росту проходит в «боковой форме,» что говорит о силе рынка. Коррекция индекса гособлигаций RGBI также проходит в «боковой форме». Ближайшее заседание совета директоров Банка России состоится 14 июня и до этой даты спрос на российские активы будет хорошим. Далее возможны варианты… Надо будет смотреть на то как Центробанк оценивает состояние российский экономики и с какой скоростью он будет снижать ставку. О этого будет зависеть спрос на облигации. МВФ считает, что можно снизить ключевую ставку уже на ближайшем заседании ЦБ РФ. Нам кажется боле вероятным что Центробанк снизит ставку 26 июля или 6 сентября. К тому моменту можно будет оценить виды на урожай и продуктовую инфляцию, и к тому моменту пройдет заседание ОПЕК и будет понятен тренд нефтяного рынка.



Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»


В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100