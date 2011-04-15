Прошедшая неделя убедительно показала, что наш рынок имеет «андидот» от западного негатива. Надеюсь, что этот «андидот» длительного действия, потому что торговая война между США и Китаем быстро не закончится. А это война отражается на мировой экономике. В понедельник вышли отчеты, согласно которым прибыль китайских промышленных компаний в апреле упала. Тем временем, объем новых заказов на капитальные товары, произведенные в США, снизился сильнее, чем ожидалось. Визит Дональда Трампа в Японию не обошелся без проблемных вопросов по торговле: Дональд Трамп настаивал на том, чтобы премьер-министр Японии Синдзо Абе поставил целью выровнять торговый дисбаланс между Японией и США.

В понедельник европейские фондовые рынки подрастали. Инвесторы скупали акции компаний по производству автомобилей, после подтверждения информации о том, что Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры по слиянию. Кроме того, по предварительным итогам выборов в Европейский парламент уверенное большинство получили сторонники единой Европы. Рынки США и Великобритании были закрыты.

Цены на нефть выросли. В скобках скажем, что начиная с 25 апреля они перешли в понижающийся канал. Но вчера был не день «нефтемедведей». Вчера ценам на нефть оказывала поддержку эскалация напряженности между США и Ираном: в пятницу США заявили, что увеличат военное присутствие на Ближнем Востоке. «Этот шаг приводит к росту напряженности в регионе, но рынки США и Великобритании закрыты, а большая часть факторов геополитической напряженности уже учтена в ценах, так что эффект на цены нефти может не проявиться сильно», – сообщили в заметке аналитики JBC Energy.

Министр нефти Кувейта, в ответ на предположение о том, что на июньском заседании ОПЕК страны-участницы соглашения об ограничении нефтедобычи не будут торопиться с повышением квот, сказал, что на нефтяном рынке ожидается равновесие ближе к концу 2019 года. В конце июня истекает срок действия соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи. Следующее заседание ОПЕК запланировано на 25-26 июня. По некоторой информации, встреча может быть перенесена на первую неделю июля, но пока эта информация не подтверждена.

После пробития на прошлой неделе уровня сопротивления 2590 на графике МосБиржи коррекция росту проходит в «боковой форме,» что говорит о силе рынка. Коррекция индекса гособлигаций RGBI также проходит в «боковой форме». Ближайшее заседание совета директоров Банка России состоится 14 июня и до этой даты спрос на российские активы будет хорошим. Далее возможны варианты… Надо будет смотреть на то как Центробанк оценивает состояние российский экономики и с какой скоростью он будет снижать ставку. О этого будет зависеть спрос на облигации. МВФ считает, что можно снизить ключевую ставку уже на ближайшем заседании ЦБ РФ. Нам кажется боле вероятным что Центробанк снизит ставку 26 июля или 6 сентября. К тому моменту можно будет оценить виды на урожай и продуктовую инфляцию, и к тому моменту пройдет заседание ОПЕК и будет понятен тренд нефтяного рынка.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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