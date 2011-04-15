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28.05.2019

Россети отыграли дивиденд

Торговая динамика была смешанной. Низкая активность была вызвана выходным днем в США. Лидерами роста стали акции НОВАТЭКа (+2,00%). Аутсайдерами стали акции Россетей (-3,87%). Пара USD/RUB торговалась вблизи уровня 64,50.
Россети отчитались за 1-й квартал. Компания увеличила прибыль до 40 млрд руб. за счет разового эффекта от сделки с активами ДЭК. Выручка и операционные затраты выросли примерно на 2%. Акции скорректировались после объявления предлагаемого размера дивиденда, он оказался ниже смелых ожиданий. Доходность по обыкновенным акциям менее 2%, по привилегированным менее 6%. Ожидаю, что до конца лета акции Россетей будут торговаться в диапазоне 1,05-1,30 руб. Ухудшения финансовых показателей во 2-м квартале не прогнозируется, рентабельность EBITDA сохранится на уровне 35% на фоне слабых темпов роста выручки и контроля над издержками.
НОВАТЭК обновил максимум. Акции компании продолжают подъем на фоне закрытия участниками коротких позиций. Однако, по нашему мнению, основной объем шортов уже закрыт, рынок РЕПО постепенно приходит в норму. В среднесрочном плане акции, вероятнее всего, сохранят боковую динамику, поскольку новости и финансовые результаты уже отыграны. Отдельные игроки могут даже начать фиксировать прибыль в длинных позициях из-за того, что близкие драйверы роста закончились. Консенсус-прогноз по бумаге на горизонте полугода – 1250 руб.
Ожидаю боковую динамику. Прогноз: диапазон 2610-2640 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 64,00-65,00.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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