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28.05.2019

Большой набор факторов пока не позволяет рублю реализовать фундаментальный потенциал

Вчерашний торговый день в рубле за счет выходных дней в Штатах и Британии (в Штатах вчера отмечался День Памяти, в Великобритании – банковский выходной) был отмечен крайне низкой торговой активностью – пара доллар/рубль консолидировалась вблизи отметки в 64,50 руб/долл., а объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже составили скромные 1,4 млрд долл. В целом слабоактивный характер торгов в рубле наблюдается большую часть времени с середины мая.
Явных поводов для роста волатильности в российской валюте мы не наблюдаем. Фундаментально по-прежнему считаем, что рубль имеет определенный потенциал для укрепления (согласно нашей модели, при текущих ценах на нефть и макропоказателях справедливый курс пары доллар/рубль находится ближе к отметке в 63 руб/долл.), однако без общей фазы оптимизма в отношении всей группы валют развивающихся стран реализовать данный потенциал проблематично.
Если большую часть времени с начала года поддержку рублю оказывал фактор позитивной сезонности счета текущих операций, что отчасти и обуславливало более сильные показатели рубля в сравнении с другими валютами EM (так за первые четыре месяца года рубль прибавил 7,9%, в то время как его основные конкуренты – мексиканский песо, южноафриканский ранд, бразильский реал демонстрировали результаты от (-1,2%) до 3,6%), то с середины 2 кв. данный фактор исчерпал себя, и, вероятно, в ближайшие месяцы приток валюты по текущему счету будет сопоставим с объемом покупки валюты в рамках бюджетного правила. Добавим сюда еще и санкционные риски (вероятность в скором времени получить новые раунды слушаний в профильных комитетах палат Конгресса по законопроектам, предусматривающим новые санкции к РФ за вмешательство в выборы), и получим большой набор сдерживающих факторов, которые пока не позволяют рублю реализовать фундаментальный потенциал роста. На горизонте ближайших дней продолжаем ожидать консолидации пары доллар/рубль вблизи текущих уровней.



Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития
ПАО "Промсвязьбанк"



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