Кривая UST движется в сторону полноценной инверсии

Настроения на глобальных рынках остаются умеренно негативными. Идея замедления темпов роста мировой экономики и возросших рисков рецессии в США, подпитываемых торговыми противоречиями между двумя крупнейшими экономиками мира, продолжает набирать популярность. Форма кривой доходностей treasuries продолжает двигаться в сторону полноценной инверсии (сейчас инверсия наблюдается на участке кривой сроком от 6 мес. до 3 лет). Доходности десятилетних бумаг сегодня торгуются ниже отметки в 2,25% (минимумы с осени 2017 г.), а спред между доходностями десятилетних и трехмесячных бумаг составляет уже (-10) пунктов.

Вопрос торговых противоречий США-Китай остается одной из ключевых тем на рынках, и рост опасений относительно возможности обложения всего китайского импорта в США пошлиной в 25% теоретически создает базу для возможного пересмотра прогнозов по темпам роста экономики со стороны ведущих финансовых институтов. В последние дни нового негатива по этому вопросу рынки не получили. Более того, американский Минфин вчера опубликовал свой полугодовой доклад, в котором вновь не стал присваивать Китаю статус валютного манипулятора (при этом оставил его вместе с другими 8 странами в списке, за которыми будет продолжено наблюдение), что, как минимум, можно воспринимать как благоприятное прохождение одной из «точек риска». Тем не менее, аппетит к риску на глобальных рынках пока остается сравнительно слабым – сегодня в Азии основные индексы региона торгуются на отрицательной территории, фьючерсы на американские индексы теряют еще около 0,5%

Российский рынок акций вчера под закрытие торгов оказался под заметным давлением (индекс Мосбиржи потерял 0,9% и в моменте опускался ниже отметки в 2600 пунктов). На наш взгляд, частично вчерашнее снижение быть вызвано техническими факторами - ребалансировкой в структуре индексов MSCI. Внешний фон пока не благоприятствует росту российского рынка, но при стабилизации ожидаем возвращения индекса Мосбиржи в диапазон 2620-2640 пунктов.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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