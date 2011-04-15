Гобальные инвесторы сокращают «спрос на риск»

Во вторник в секторе голубых фишек наметилось усиление давления продаж, объясняемое в основном внешними факторами – глобальные инвесторы сокращают «спрос на риск» на фоне неопределенности, связанной с эскалацией «торговых войн» между США и КНР. Судя по характеру торгов, трейдеры предпочли зафиксировать спекулятивную прибыль по бумагам Ростелекома (RTKM, -4.7%), ВТБ (VTBR, -2.9%), Лукойла (LKOH, -2.3%). Тем временем были отмечены признаки спроса в металлургическом секторе. Так, акции НЛМК (NLMK) подорожали на 4.0%, Северстали (CHMF) – на 2.7%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Коршуновского ГОКа (KOGK) подешевели на 6.1%, РуссНефти (RNFT) – на 3.1%, корпорации Квадра (TGKD) – на 3.0%.

Фондовые индексы США понизились на 0.4% - 0.9%, сегодня фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в некотором минусе, по азиатским также наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС на фоне глобального сокращения готовности инвесторов к принятию риска, которое выражается, в том числе, в снижении доходности по госдолгу США (так, десятилетние казначейские облигации США торгуются с доходностью 2.24% годовых против 2.4% неделей ранее). На валютном рынке в начале торгов курс рубля может оставаться под давлением внешнего фона, неблагоприятного для валют развивающихся экономик.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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