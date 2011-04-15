Вчера биржевые быки «выкупили» индекс МосБиржи от зоны поддержки 2600-2590 пунктов. Действие «андидота против внешнего негатива» продолжается. Если разложить противоядие на химические формулы, то мы увидим, что главная компонента оптимизма инвесторов это стабильная ситуация на рынке гособлигаций. Вчера Минфин размещал два выпуска ОФЗ. На ОФЗ с датой погашения 20 июля 2022 года спрос на облигации составил 70,6 млрд рублей при объеме размещения 17,6 млрд рублей. На этой неделе Индекс гособлигаций RGBI снижается, но это снижение носит плавный (коррекционный) характер. Другая компонента роста – наметившееся ослабление рубля. Ослабление небольшое, но для рублевого индекса МосБиржи это благоприятно, кроме того при ослаблении рубля инвесторы покупают акции компаний экспортеров. По паре USDRUB ситуация следящая… В районе 65,5 находится техническое сопротивление, а в районе 63,7 техническая поддержка. Промежуточная поддержка находится в районе 64,1. Во второй половине года я ожидаю плавное ослабление рубля – в декабре пара USDRUB будет в районе 67-68. Ближайшее заседание совета директоров Банка России состоится 14 июня, заседание ОПЕК + после которого вероятны сильные движения на рынке нефти состоится 25-26 июня или чуть позже. До 14 июня сильные колебания рубля маловероятны.

Торговая война между Китаем и США продолжается и Китай объявил о готовности эскалации торговой войны с Соединенными Штатами… У Китая самые большие мощности по добыче редкоземельных металлов и он пытается использовать это стратегическое преимущество. Президент Китая Си Цзиньпин недавно посетил предприятия по добыче и переработке редкоземельных металлов. Кроме того, китайские чиновники в последнее время сделали ряд заявлений, которые США восприняли как угрозу ограничить поставки на экспорт редкоземельных металлов. Акции производителей редкоземельных металлов из Азии сегодня растут. Напомню что, в 2010 году Китай запретил экспорт редкоземельных минералов в Японию после того, как между Пекином и Токио разразился «рыболовный конфликт». Затем он установил для Японии жесткие квоты на поставку, чем сдержал развитие электронной промышленности. Эти металлы широко применяются в приборах, химии, технике, в частности в лазерах, энергосберегающих лампах, супермагнитах. И больше 90% производства редкоземельных элементов сосредоточено в Китае где боле слабые экологические нормативы. Другие страны постепенно закрывают подобные предприятия. Так что у Китая в борьбе против США есть мощное оружие. Китай пока прямо не заявил, что ограничит продажи редкоземельных элементов в Соединенные Штаты, но китайские СМИ считает, что в случае дальнейшего обострения отношений это неизбежно.

Ожидаем нейтральное открытие – рынки Азии преимущественно снижаются, зато фьючерсы на открытие американских индексов находятся на положительной территории. Не может не радовать что индекс MSCI Russia Capped ETF (ERUS) закрыл день ростом на 1,5%.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»









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