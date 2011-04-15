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30.05.2019

Российские активы игнорируют внешний негатив

После негативного старта и преимущественно медвежьей динамики в течение дня, к концу сессии российские индексы смогли выйти в плюс, несмотря на откровенно слабый внешний фон, где и европейские, и американские площадки понесли существенные потери.
Настроения мировых инвесторов усугубились после появления сообщений о намерении Пекина ограничить экспорт редкоземельных элементов в США. В Европе игроков все больше беспокоит ситуация с итальянским бюджетом. Все это вкупе с беспокойством по поводу перспектив мировой экономики спровоцировало массовое бегство от рисков, которое захлестнуло и нефтяной рынок. Однако при этом российские индексы устояли – индекс МосБиржи и РТС по итогам сессии прибавили 1,20% и 0,38% соответственно.
В лидеры роста, несмотря на снижение нефтяных котировок, вышли акции «Татнефти», которые подорожали на 3,3%. Тем временем бумаги «Лукойла» закрылись с повышением на 2,75%, на отметке 5240. Спрос на акции компании оживился после публикации неплохих финансовых результатов. В частности, чистая прибыль по МСФО в первом квартале выросла почти на 37% в годовом выражении, составив 149,2 млрд руб. Выручка от реализации увеличилась на 13,5% - до 1,85 трлн руб. Примечательно, что благоприятная отчетность помогла бумагам «Лукойла» существенно сократить потери, понесенные ранее вследствие вступления в силу изменений в составе индексов MSCI, в рамках которых вес акций компании в индексе MSCI Russia был понижен с 0,65 до 0,55.
Уже после закрытия российского рынка нефть сократила внутридневные потери благодаря отчету API, который отразил сокращение запасов сырой нефти в США на 5,2 млн баррелей против прогноза снижения на 857 тыс. баррелей. Этот фактор может подбодрить российский рынок на открытии в четверг, хотя по большей части настрой на площадках будет зависеть от отношения к риску. Если инвесторы не перестанут распродавать высокодоходные активы, оптимизма отечественных индексов надолго не хватит.


Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК «Инстант Инвест»



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