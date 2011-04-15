В среду в течение дня котировки высоколиквидных бумаг находились под давлением внешнего фона, которое усилилось после появления сообщений о неожиданном выступлении спецпрокурора США Роберта Мюллера на тему итогов расследования дела о вмешательстве РФ в предвыборный процесс в США. Однако Г. Мюллер в своем выступлении лишь подтвердил сделанные ранее выводы о недостаточности доказательств для привлечения президента Д. Трампа к юридической ответственности. Поскольку выступление спецпрокурора не содержало новых доводов в пользу усиления санкционного давления на РФ, реакция российского рынка на него оказалась положительной. Кроме того, сообщение API о неожиданно резком сокращении запасов сырой нефти в США оказали поддержку спросу в нефтегазовом секторе. В итоге Татнефть (TATN) выросла на 3.3%, Лукойл (LKOH) – на 2.7%, Газпром (GAZP) – на 2.0, Роснефть (ROSN) – на 1.2%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 1.1%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Росстей (RSTI) подорожали на 3.0%, М.Видео (MVID) – на 2.6%, Пермэнергосбыта (PMSB) – на 2.4%, РуссНефти (RNFT) – на 1.9%.

Фондовые индексы США понизились на 0.7% - 0.9%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается углубление коррекции вниз.

С позиций технического анализа, индекс РТС находится в фазе коррекции-консолидации после подъема от 1200 пунктов до 1300 пунктов. Цены на нефть остаются достаточно высокими, чтобы поддержать спрос на российские бумаги нефтегазового сектора, но обстановка не рынках акций в целом не благоприятствует росту – инвесторы все меньше верят в возможность скорого заключения торговой сделки между США и КНР и предпочитают не увеличивать долю рисковых активов в портфелях. Сегодня в 15:30 мск ожидается предварительная оценка ВВП США за первый квартал текущего года, которая может повлиять на ожидания инвесторов. Кроме того, в 18:00 мск минэнергетики США опубликует еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 64.5 – 65.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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