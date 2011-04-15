Шутки кончились – Трамп «стреляет» санкциями по Китаю и Мексике!

Наш рынок сейчас не просто сильный, а очень сильный! Цены на нефть существенно снизились, а индекс MSCI Russia Capped ETF (ERUS) закрылся с повышением 0,14%. Акции Газпрома закрылись с повышением 2,88%. Прибыль Газпрома по МСФО за первый квартал выросла на 44%, выручка выросла на 7%. Но надо сказать прямо – по максимуму дня котировки Газпрома не закрылись. Рост котировок за месяц составил 26% и многие инвесторы использовали снижение нефти как повод для фиксации прибыли по «длинным» позициям. Если говорить о технических аспектах, то в последние месяцы рынок трендовый, чтобы воспаряли духом «контртрендовики» нужно рисовать вторую вершину на графике Газпрома и только тогда могут появиться «медвежьи» расхождения. А раз рынок трендовый, то стратегия одна – покупка на откатах котировок вниз. Актуальны уровни поддержки: 202, 192

Теперь пару слов про американский рынок. С начала месяца пишу, что индекс S&P-500 находится в «разобранном» состоянии. Не все мне верят, но есть же факты! «Медведи» на этой недели пробили вниз поддержку 2800, а до этого сломали восходящий декабрьский тренд. Индекс находится на самых низких уровнях с 11 марта и на графике есть намек на фигуру «голова и плечи» для игры на понижение. Это не шуточки! В тот момент, когда Трамп стал «стрелять» санкциями по Китаю шутки кончились! Администрация Трампа 10 мая подняла пошлины на китайские товары с 10% до 25%, а Китай объявил ответный шаг — повышение пошлин на американские товары до 25%, начиная с 1 июня. Президент Дональд Трамп также рассматривает дополнительные налоги на импорт из Китая в объеме $ 325 млрд. Кроме того, Трамп запретил китайской фирме Huawei Technologies и 26 ее филиалам вести бизнес с американскими компаниями с 17 мая, хотя он предоставил 90-дневную отсрочку. Инвесторы убегают с рынка акций - базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США за месяц снизилась до 2,32% с 2,52%.

На нефтяном рынке также шутки для покупателей кончились. Первый тест поддержки 58 USD/bbl (BRENT) был положительным для покупателей, а второй тест отрицательным. С 26 апреля котировки пребывают внутри понижательного канала (против моих ожиданий). Я наделся, что до заседания ОПЕК цены нефти будут стоять в боковом коридоре. Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия в мае увеличила добычу, президент США Дональд Трамп заявил, что введет тарифы на импорт из Мексики. Последняя новость намекает на замедление мировой экономики и уменьшение спроса на нефть в 2020 году.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»









В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.