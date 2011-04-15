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31.05.2019

Нефть утянет за собой рубль

Рубль умеренно подешевел в парах с иностранными валютами на торгах четверга, что было обусловлено рядом фактором, от окончания налогового периода до обвала нефтяных цен. По итогам сессии пара доллар/рубль подросла на 0,20%, расположившись немногим выше ключевой отметки 65 руб. Евро/рубль набрала 0,23%, до 72,55 руб.
Нефть Brent накануне обвалилась почти на 4%, причем падение продолжилось после закрытия российского рынка и не угасает на азиатских торгах пятницы. Отчет Минэнерго отразил более скромное сокращение запасов сырой нефти и рост добычи, но был не настолько медвежьим, чтобы повлечь такие агрессивные распродажи. Скорее, игроки перешли к более активной фиксации прибыли перед выходными на нестабильном геополитическом фоне, где в центре внимания остаются натянутые отношения между США и Китаем.
Для рубля такая масштабная просадка нефтяных цен не останется незамеченной, тем более что в пятницу обострилось бегство от рисков на фоне агрессивной политики Трампа, который решил ввести торговые пошлины на все товары из Мексики. Та в свою очередь пообещала «энергичный» ответ. Учитывая два этих медвежьих фактора, уже на открытии пара доллар/рубль может устремиться в район 65,35 руб. и выше.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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