Российские индексы напрашиваются на развитие коррекции

В четверг после первоначального роста и обновления очередных рекордных максимумов в случае с индексом МосБиржи, российские бенчмарки отступили по итогам сессии, таким образом, приступив к медвежьей коррекции. Откат на отечественном рынке выглядит закономерно и обоснованно, учитывая явную перекупленность, которая сформировалась за последнее время. По итогам сессии индекс МосБиржи, который отметился на максимумах в районе 2935, откатился под отметку 2900 и закрылся на уровне 2893,98, с

понижением на 0,59%. РТС тем временем просел на 0,63%, до 422,92.



Предлогом для частичной ликвидации длинных позиций послужил внешний фактор, который отбил у мировых инвесторов желание рисковать в целом. После отмены саммита АТЭС в Чили из-за местных протестов, стороны заговорили о поисках альтернативной площадки для подписания первой фазы торгового соглашения. Однако вчера Китай неожиданно для многих участников рынка выразил сомнение в возможности заключения всеобъемлющей, полноценной и долгосрочной сделки, что повлекло повсеместное уклонение от рисков. Возможно, реакция была такой чувствительной потому, что Пекин озвучил опасения сами инвесторов, о которых они боятся думать.



После просадки американских фондовых площадок накануне – в основном из-за новых разговоров об импичменте Трампу и очередной порции критики американского лидера в адрес Федрезерва, азиатские рынки вышли в плюс. Поводом для улучшения настроений региональных инвесторов послужили данные Caixin PMI в производственном секторе Китая, которые отразили рост активности максимальными более чем за два года темпами на фоне резкого роста экспортных заказов. Впрочем, буквально днем ранее официальный промышленный PMI отразил дальнейшее ухудшение обстановки в секторе.



На нефтяном рынке наблюдаются утренние попытки восстановления после вчерашнего обвала под отметку 60 долларов. В этих условиях российские индексы могут приступить к сессии пятницы на нейтральной ноте, но учитывая приближающиеся длинные выходные в РФ, велика вероятность продолжения фиксации прибыли во второй половине дня.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"









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