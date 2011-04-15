Неопределенность в отношении торговой сделки между США и КНР усилилась

В четверг подъем по индексу РТС приостановился – скептичные высказывания китайских чиновников в отношении перспектив торговой сделки с США стали поводом к снижению спроса на рисковые активы. В итоге изменения цен голубых фишек оказались разнонаправленными. НЛМК (NLMK) и Сбербанк (SBER) подешевели на 1.9%, Норникель (GMKN) – на 1.7%, Роснефть (ROSN) и Татнефть (TATN) – на 1.5%. Тем временем роль «защитной бумаги» сыграли акции Полюса (PLZL), подорожавшие на 1.6%. Лукойл (LKOH) и АФК Система (AFKS) прибавили по 1.2%, Аэрофлот (AFLT) – 1.0%, Магнит (MGNT) – 0.9%.



Во втором эшелоне, как и в секторе высоколиквидных бумаг, не сложилось единой динамики движения цен. Павловский автобус (PAZA) вырос на 10.0%, Росинтер ресторантс (ROST) – на 5.3%, в то время как обыкновенные акции МРСК Центра и Приволжья (MRKP) подешевели на 4.8%, МРСК Волги (MRKV) – на 3.0%.



Фондовые индексы США понизились на 0.1% - 0.5%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдается повышение.



В краткосрочной перспективе возможен некоторый период консолидации по индексу РТС. Усиление неопределенности в отношении торговой сделки между США и КНР, а также политические риски (Палата представителей Конгресса США вчера проголосовала за продолжение расследования в отношении президента, что формально подразумевает потенциальную возможность импичмента) могут ограничить приток капитала на развивающиеся рынки. Во второй половине дня ожидаются данные США по рынку труда (non-farm payrolls, 15:30 мск) и деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI, 17:00 мск), которые могут спровоцировать рост волатильности на фондовом рынке в целом. В валютной секции в начале торгов пара доллар-рубль, по всей вероятности, останется выше отметки 64.0 на фоне роста неопределенности во внешнем фоне, но оснований для сильных движений пока не наблюдается.





Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.