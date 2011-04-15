Нефтяному рынку мешает экономическая неопределенность

Накануне котировки нефти предприняли безуспешные попытки добраться до отметки 61 доллар за баррель и в результате вернулись под психологический уровень 60 долларов, отметив 1-недельные минимумы в районе 59,20. На утренних торгах в пятницу Brent пытается корректироваться, двигаясь в направлении ключевого психологического уровня, но импульс носит весьма сдержанный характер.



100-дневная скользящая средняя упорно сдерживает попытки роста цен, отпугивая покупателей и привлекая желающих зафиксировать прибыль. В более широком контексте неустойчивость Brent обусловлена неопределенностью в отношении перспектив мировой экономики на фоне поступающих неоднозначных данных. Эта неопределенность усилилась после выхода слабого показателя PMI в производственном секторе Китая и данных из США, отразивших замедление роста ВВП в третьем квартале, хотя темпы оказались не такими плачевными, как многие опасались.



Масла в огонь подливает напряженность на торговом фронте, которая обострилась после отмены саммита АТЭС в Чили, где США и Китая планировали подписать первую фазу торгового соглашения. Более того, вчера Пекин выразил сомнения в возможности заключения полномасштабной и долгосрочной сделки с Вашингтоном, что только усилило опасения замедления мирового спроса на энергоносители в следующем году.



Учитывая эти фундаментальные факторы, картину которых дополняет рост запасов сырой нефти и рекордные уровни добычи в Штатах, неудивительно, почему нефтяные цены никак не могут развить полноценный восходящий импульс. В краткосрочной перспективе Brent может вернуться за пределы уровня 60 долларов за баррель, если отношение к риску улучшится, но общей технической картины это не поменяет.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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