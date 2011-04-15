Российский рынок растет при поддержке внешних факторов. Прежде всего, они, как представляется, связаны с ожидаемым в ноябре началом цикла количественного ослабления ЕЦБ, а также благоприятными данными отчетности американских компаний. По данным FactSet, средний рыночный прогноз динамики чистой прибыли компаний индекса S&P 500 в III квартале составлял -3%(г/г). Однако, после публикации статистики 73% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, данный индикатор демонстрирует рост на 2%(г/г).



Важно также отметить интерес рынка к инвестиционным идеям, которые многие годы оставались незамеченными несмотря на значительный рост широкого рынка. В частности, на фоне нового раунда роста интереса инвесторов к рисковым активам, отмечается рост котировок акций ПАО «Роснефть» по отношению к ценам бумаг ПАО «ЛУКОЙЛ». Фундаментальной предпосылкой такой динамики – с точки зрения среднесрочного периода – может служить то, что соотношение капитализации «Роснефти» к уровню добычи более, чем в 2,5 раза ниже чем аналогичное соотношение для «ЛУКОЙЛа».



Успех акций ПАО «Газпром» по-видимому отражает снижение опасений инвесторов к бумагам компаний, чей бизнес сравнительно активно регулируется властями. Это позитивный сигнал, возможно, отражать общее постепенное повышение интереса рынка к сырьевым, высокодоходным активам, способным сохранять для инвесторов стоимость в средне- и долгосрочном периоде несмотря на краткосрочные кредитные и инфляционные шоки. Ожидаем сохранения акциями Роснефти динамики лучше рынка в краткосрочном периоде.



Вступление в должность главы ЕЦБ бывшего руководителя МВФ Кристины Лагард создает на рынке ожидания того, что политика Европейского Центрального Банка будет в большей мере ориентирована на контроль инфляционных рисков, чем при Марио Драги. Это обстоятельство уже отразило увеличение в «корзине» покупок в рамках количественного ослабления ЕЦБ доли облигаций Германии.



Кроме того, в краткосрочном периоде спрос на «качество» поддерживают итоги октябрьской сессии ФРС, а также новости, отражающие прямые политические риски для формирования устойчивого спроса на качество в ближайшие кварталы. Это прежде всего, информация о запуске процедуры импичмента Президента США Д. Трампа в нижней палате парламента США и неопределенность в отношении итогов назначенных на декабрь выборов в парламент Великобритании. Шансы повышения российского рынка акций сегодня и по итогам текущей недели преобладают. Тем не менее, с учетом обозначенных выше факторов, риски для данного прогноза носят повышенный характер.





Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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